₹5.59 लाख इस SUV की डिमांड के सामने फीकी पड़ गईं नेक्सन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट; जिम्नी तो आसपास भी नहीं

किस सब कॉम्पैक्ट SUVs मॉडल की डिमांड ज्यादा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई। इस सेगमेंट में टाटा पंच का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। इसने सेगमेंट में पिछले कुछ महीने की टॉपर टाटा नेक्सन को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि पंच की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹5.59 लाख है। जबकि, इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

देश के अंदर किन सब कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) मॉडल की डिमांड ज्यादा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई। इस सेगमेंट में टाटा पंच का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। इसने सेगमेंट में पिछले कुछ महीने की टॉपर टाटा नेक्सन को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि पंच की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹5.59 लाख है। जबकि, इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। नेक्सन इस लिस्ट में इस बार नंबर-3 पर पहुंच गई। वैसे, इस लिस्ट में मारुति, हुंडई, किआ, महिंद्रा, टोयोटा जैसे कई मॉडल की डिमांड देखने को मिली। इस सेगमेंट के टॉप-14 मॉडल की बात करें तो अप्रैल में इनकी 1,19,144 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,02,845 यूनिट बिकी थीं। यानी इनकी 16,299 यूनिट ज्यादा बिकीं और 15.85% की ग्रोथ मिली। चलिए अब इनकी मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।

सब कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 टाटा पंच/ईवी 19,107 12,496 6,611 52.9 16.04 2 मारुति फ्रोंक्स 18,829 14,345 4,484 31.26 15.8 3 टाटा नेक्सन/ईवी 18,126 15,457 2,669 17.27 15.21 4 मारुति ब्रेजा 14,124 16,971 -2,847 -16.78 11.85 5 हुंडई वेन्यू 12,420 7,953 4,467 56.17 10.42 6 किआ सोनेट 10,537 8,068 2,469 30.6 8.84 7 हुंडई एक्सटर 8,096 416 2,680 49.48 6.8 8 महिंद्रा XUV3XO/EV 7,517 7,568 -51 -0.67 6.31 9 स्कोडा काइलक 4,089 5,364 -1,275 -23.77 3.43 10 टोयोटा टैसर 2,550 2,421 129 5.33 2.14 11 निसान मैग्नाइट 1,775 1,749 26 1.49 1.49 12 रेनॉल्ट काइगर 727 606 121 19.97 0.61 13 मारुति जिम्नी 693 431 262 60.79 0.58 14 किआ सिरोस 554 4,000 -3,446 -86.15 0.46 टोटल 1,19,144 1,02,845 16,299 15.85 100

सब कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की अप्रैल 2026 में 19,107 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 12,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,611 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 52.9% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 31.26% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की अप्रैल 2026 में 18,126 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 15,457 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,669 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 17.27% की ग्रोथ मिली।

मारुति ब्रेजा की अप्रैल 2026 में 14,124 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 16,971 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,847 यूनिट कम बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 16.78% की डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की अप्रैल 2026 में 12,420 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 7,953 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,467 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 56.17% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की अप्रैल 2026 में 10,537 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 8,068 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,469 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 30.6% की ग्रोथ मिली।

हुंडई एक्सटर की अप्रैल 2026 में 8,096 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 416 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,680 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 49.48% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV3XO की अप्रैल 2026 में 7,517 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 7,568 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 51 यूनिट कम बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 0.67% की डिग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की अप्रैल 2026 में 4,089 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 5,364 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,275 यूनिट कम बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 23.77% की डिग्रोथ मिली।

टोयोटा टैसर की अप्रैल 2026 में 2,550 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 2,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 129 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 5.33% की ग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की अप्रैल 2026 में 1,775 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,749 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 26 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 1.49% की ग्रोथ मिली। रेनॉल्ट काइगर की अप्रैल 2026 में 727 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 121 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 19.97% की ग्रोथ मिली।