₹5.59 लाख इस SUV की डिमांड के सामने फीकी पड़ गईं नेक्सन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट; जिम्नी तो आसपास भी नहीं
किस सब कॉम्पैक्ट SUVs मॉडल की डिमांड ज्यादा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई। इस सेगमेंट में टाटा पंच का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। इसने सेगमेंट में पिछले कुछ महीने की टॉपर टाटा नेक्सन को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि पंच की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹5.59 लाख है। जबकि, इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
देश के अंदर किन सब कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) मॉडल की डिमांड ज्यादा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई। इस सेगमेंट में टाटा पंच का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। इसने सेगमेंट में पिछले कुछ महीने की टॉपर टाटा नेक्सन को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि पंच की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹5.59 लाख है। जबकि, इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। नेक्सन इस लिस्ट में इस बार नंबर-3 पर पहुंच गई। वैसे, इस लिस्ट में मारुति, हुंडई, किआ, महिंद्रा, टोयोटा जैसे कई मॉडल की डिमांड देखने को मिली। इस सेगमेंट के टॉप-14 मॉडल की बात करें तो अप्रैल में इनकी 1,19,144 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,02,845 यूनिट बिकी थीं। यानी इनकी 16,299 यूनिट ज्यादा बिकीं और 15.85% की ग्रोथ मिली। चलिए अब इनकी मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।
|सब कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026
|नं
|मॉडल
|अप्रैल 2026
|अप्रैल 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|टाटा पंच/ईवी
|19,107
|12,496
|6,611
|52.9
|16.04
|2
|मारुति फ्रोंक्स
|18,829
|14,345
|4,484
|31.26
|15.8
|3
|टाटा नेक्सन/ईवी
|18,126
|15,457
|2,669
|17.27
|15.21
|4
|मारुति ब्रेजा
|14,124
|16,971
|-2,847
|-16.78
|11.85
|5
|हुंडई वेन्यू
|12,420
|7,953
|4,467
|56.17
|10.42
|6
|किआ सोनेट
|10,537
|8,068
|2,469
|30.6
|8.84
|7
|हुंडई एक्सटर
|8,096
|416
|2,680
|49.48
|6.8
|8
|महिंद्रा XUV3XO/EV
|7,517
|7,568
|-51
|-0.67
|6.31
|9
|स्कोडा काइलक
|4,089
|5,364
|-1,275
|-23.77
|3.43
|10
|टोयोटा टैसर
|2,550
|2,421
|129
|5.33
|2.14
|11
|निसान मैग्नाइट
|1,775
|1,749
|26
|1.49
|1.49
|12
|रेनॉल्ट काइगर
|727
|606
|121
|19.97
|0.61
|13
|मारुति जिम्नी
|693
|431
|262
|60.79
|0.58
|14
|किआ सिरोस
|554
|4,000
|-3,446
|-86.15
|0.46
|टोटल
|1,19,144
|1,02,845
|16,299
|15.85
|100
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.3 - 13.42 लाख
सब कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की अप्रैल 2026 में 19,107 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 12,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,611 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 52.9% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 31.26% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की अप्रैल 2026 में 18,126 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 15,457 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,669 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 17.27% की ग्रोथ मिली।
मारुति ब्रेजा की अप्रैल 2026 में 14,124 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 16,971 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,847 यूनिट कम बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 16.78% की डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की अप्रैल 2026 में 12,420 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 7,953 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,467 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 56.17% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की अप्रैल 2026 में 10,537 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 8,068 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,469 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 30.6% की ग्रोथ मिली।
हुंडई एक्सटर की अप्रैल 2026 में 8,096 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 416 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,680 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 49.48% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV3XO की अप्रैल 2026 में 7,517 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 7,568 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 51 यूनिट कम बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 0.67% की डिग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की अप्रैल 2026 में 4,089 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 5,364 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,275 यूनिट कम बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 23.77% की डिग्रोथ मिली।
टोयोटा टैसर की अप्रैल 2026 में 2,550 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 2,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 129 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 5.33% की ग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की अप्रैल 2026 में 1,775 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,749 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 26 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 1.49% की ग्रोथ मिली। रेनॉल्ट काइगर की अप्रैल 2026 में 727 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 121 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 19.97% की ग्रोथ मिली।
मारुति जिम्नी की अप्रैल 2026 में 693 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 431 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 262 यूनिट ज्यादा बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 60.79% की ग्रोथ मिली। किआ सिरोस की अप्रैल 2026 में 554 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 4,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,446 यूनिट कम बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 86.15% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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