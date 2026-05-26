डुअल वाइजर, हाई इम्पैक्ट ABS मटेरियल, एंटीफॉग लेंस; गजब की सेफ्टी के साथ नया हेलमेट लॉन्च; कीमत ₹3445

इस हेलमेट में वन-टच क्विक-रिलीज वाइजर मैकेनिज्म, डायनामिक वेंटिलेशन, इंटीग्रेटेड वेंट्स, रेगुलेटेड डेनसिटी EPS और एक हटाने योग्य लाइनर दिया गया है। इसकी अंदर की पैडिंग हाइपोएलर्जेनिक है, जिसे निकालकर धोया जा सकता है। कंपनी ने इसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स शामिल करने की पूरी कोशिश की है।

स्टड्स एक्सेसरीज (STUDDS Accessories) ने अपना नया हीलियोस इफेक्ट (Helios Effect) हेलमेट लॉन्च किया है। इसकी कीमत 3,445 रुपए से शुरू होती है। यह नया वैरिएंट खास तौर से ब्रांड के फ्लैगशिप फुल-फेस हेलमेट का एक डेकल एडिशन है और मौजूदा हीलियोस लाइन-अप में शामिल होता है, जिसमें Unicolor, D1 Asphalt, D2 Circuit और सुपरमैन एडिशन शामिल हैं। यह हेलमेट ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स और स्टड्स के एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर उपलब्ध है। भारत में इस हेलमेट का सीधा मुकाबला स्टीलबर्ड, वेगा से होगा।

यह एक डेकल अपडेट है, इसलिए हीलियोस इफेक्ट में कोई नया शेल या हार्डवेयर बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन यह एक ज्यादा अट्रैक्टिव और दमदार विज़ुअल अपील देता है। नए ग्राफिक में फास्ट पॉलीगॉन-स्टाइल पैनल और गहरे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। यह हेलमेट तीन साइज में उपलब्ध है। इसमें मीडियम (57cm), लार्ज (58cm) और एक्स्ट्रा लार्ज (60cm) शामिल हैं। यह बिल्कुल समझ नहीं आता कि भारतीय कंपनी अभी भी स्मॉल साइज को क्यों नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह राइडर्स को अपने हेलमेट सही ढंग से फिट करने के लिए एक संकेत हो। एक साइज बड़ा हेलमेट ज्यादा कम्फर्ट आता है।

हीलियोस इफेक्ट ग्लॉस और मैट, दोनों तरह की फिनिश में आता है, जो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। इसका वजन करीब 1400 ग्राम है, जिससे इसे रोजाना इस्तेमाल करना और लंबी राइड पर ले जाना आसान रहता है। हीलियोस इफेक्ट में हाई-इम्पैक्ट ABS शेल, एयरोडायनामिक स्पॉइलर और डुअल वाइजर सेटअप दिया गया है। इसका बाहरी वाइजर क्लियर है, जबकि अंदर का वाइजर स्मोक्ड सन वाइजर है, जो राइडर्स को रोशनी में होने वाले बदलावों से निपटने में मदद करता है। इसमें एंटीफॉग 100 लेंस भी लगा है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह 100 सेकंड तक बिना धुंध के साफ विजन देता है।

इस हेलमेट में वन-टच क्विक-रिलीज वाइजर मैकेनिज्म, डायनामिक वेंटिलेशन, इंटीग्रेटेड वेंट्स, रेगुलेटेड डेनसिटी EPS और एक हटाने योग्य लाइनर दिया गया है। इसकी अंदर की पैडिंग हाइपोएलर्जेनिक है, जिसे निकालकर धोया जा सकता है। स्टड्स ने इसमें चश्मा लगाने वालों के लिए खास चीक पैड में जगह, स्पीकर लगाने के लिए पॉकेट और एक क्विक-रिलीज चिन स्ट्रैप भी जोड़ा है। कुल मिलाकर कंपनी ने इसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स शामिल करने की पूरी कोशिश की है।