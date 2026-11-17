Kia की इस नई SUV की शानदार शुरुआत, डिस्पैच 4500 यूनिट्स के पार, सितंबर में हुई थी लॉन्च
किआ सोरेन्टो की इंडियन मार्केट में जबरदस्त शुरुआत हुई है। सितंबर 2026 की शुरुआत में लॉन्च हुई इस प्रीमियम 3-रो एसयूवी के 4,500 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच किए जा चुके हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
किआ की नई SUV - Sorento की भारत में धमाकेदार शुरुआत हुई है। सितंबर 2026 की शुरुआत में लॉन्च हुई इस प्रीमियम 3-रो एसयूवी के 4,500 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा होलसेल डिस्पैच का है, न कि ग्राहकों को हुई रिटेल डिलीवरी या रजिस्ट्रेशन का। इसमें डीलरशिप पर भेजी गई डिस्प्ले और डेमो गाड़ियां भी शामिल हो सकती हैं। इस एसयूवी की कीमत एक्स-शोरूम 27.99 लाख रुपये से शुरू होती है। सोरेन्टो कंपनी का भारत में D-SUV सेगमेंट का पहला प्रोडक्ट है।
टोयोटा फॉर्च्यूनर से टक्कर
किआ सोरेन्टो को प्रीमियम 3-रो एसयूवी सेगमेंट में लाया गया है। इस सेगमेंट पर टोयोटा फॉर्च्यूनर पहले से ही राज कर रही है। फॉर्च्यूनर की औसतन करीब 3,000 यूनिट हर महीने बिकती हैं। सोरेन्टो ने शुरुआती कुछ महीनों में 4,500 से ज्यादा डिस्पैच का आंकड़ा पार किया है, जो कंपनी के लिए अच्छी शुरुआत है। हालांकि, आने वाले महीनों में इसकी सेल की रफ्तार बनी रहती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। सोरेन्टो का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में किआ के अनंतपुर प्लांट में किया जाता है। यह एसयूवी चौथी जेनरेशन सोरेन्टो का फेसलिफ्ट वर्जन है और कंपनी की 'Opposites United' डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है। इसमें बड़ी टाइगर नोज ग्रिल, 7-शेप LED DRLs, LED हेडलैंप, 19-इंच अलॉय व्हील और LED टेललैंप दिए गए हैं। इसका फ्रंट बंपर भी काफी मस्कुलर लुक देता है।
6 और 7-सीटर केबिन के साथ प्रीमियम फीचर्स
किआ सोरेन्टो को 6 और 7-सीटर लेआउट में ऑफर किया जाता है। 6-सीटर वर्जन में सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं, जबकि 7-सीटर मॉडल में 60:40 स्प्लिट सीटिंग दी गई है। दोनों वर्जन में स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग और वॉक-इन फंक्शन के साथ थर्ड रो तक पहुंचने के लिए वन-टच एक्सेस मिलता है। इसके डैशबोर्ड पर 12.3-इंच के दो डिस्प्ले दिए गए हैं, जिनमें इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। बाकी फीचर्स में 12-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, पावर्ड टेलगेट, पहली और दूसरी रो में वेंटिलेटेड सीट्स, AI Assistant बेस्ड वॉयस कमांड, 85 से ज्यादा फीचर्स वाला कनेक्टेड कार पैकेज, 360-डिग्री कैमरा, डिजिटल IRVM, रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट, पैनोरमिक सनरूफ और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं।
हाइब्रिड और डीजल इंजन के ऑप्शन
किआ सोरेन्टो में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप है, जिसमें 180 PS पेट्रोल इंजन के साथ 65 PS इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से पेयर किया गया है। इसका ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 19.6 km/l है, जबकि टोटल आउटपुट करीब 238 hp पावर और 380 Nm टॉर्क बताया गया है। दूसरा ऑप्शन 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 193 PS पावर और 442 Nm टॉर्क देता है। इसके साथ 8-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है। दोनों इंजन ऑप्शन में AWD सिस्टम और अलग-अलग ड्राइव के साथ टेरेन मोड दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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