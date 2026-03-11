Hindustan Hindi News
कार लेने वालों के लिए बड़ी खबर! हाइब्रिड मॉडल पर मिल सकती है ₹1.75 लाख की छूट, सस्ती होगी ग्रैंड विटारा, हायराइडर, सिटी

Mar 11, 2026 06:26 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में हाइब्रिड कारें सस्ती हो सकती हैं। सरकार नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को राहत दे सकती है, जिससे ग्राहकों को लगभग ₹1.75 लाख तक की बड़ी बचत होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कार लेने वालों के लिए बड़ी खबर! हाइब्रिड मॉडल पर मिल सकती है ₹1.75 लाख की छूट, सस्ती होगी ग्रैंड विटारा, हायराइडर, सिटी

दिल्ली में कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अगर नई EV पॉलिसी 2.0 लागू होती है, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड कारें करीब ₹1.75 लाख तक सस्ती हो सकती हैं। जी हां, क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government) अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का प्रस्ताव ला रही है। अभी तक यह फायदा सिर्फ पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारों को मिलता था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ

कारटॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नई पॉलिसी के तहत ₹20 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और शुरुआती रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह खत्म की जा सकती है। दिल्ली में आमतौर पर कार खरीदते समय रोड टैक्स के कारण ऑन-रोड कीमत काफी बढ़ जाती है। अगर यह टैक्स हट जाता है, तो खरीदारों को सीधे ₹1 लाख से ₹1.75 लाख तक की बचत हो सकती है।

इन कारों को मिलेगा सीधा फायदा

इस पॉलिसी से कई लोकप्रिय हाइब्रिड कारें सस्ती हो सकती हैं, जैसे कि ग्राहक मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara- Strong Hybrid), टोयोटा हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) और होंडा City e:HEV (Honda City e:HEV) जैसी कारों पर लाभ उठा सकते हैं। इन कारों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये शहर में 25 km/l से ज्यादा माइलेज दे सकती हैं।

अपकमिंग हाइब्रिड कारों को भी मिलेगा फायदा

आने वाले समय में कई कंपनियां नई हाइब्रिड कारें लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें सेल्टोस (Kia Seltos Hybrid), क्रेटा (Hyundai Creta Hybrid), फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx Hybrid) के हाइब्रिड मॉडल शामिल हो सकते हैं। अगर नई पॉलिसी लागू होती है, तो इन मॉडलों की कीमत भी काफी कम हो सकती है।

माइल्ड हाइब्रिड कारों को नहीं मिलेगा फायदा

नई पॉलिसी में एक अहम नियम भी रखा गया है कि माइल्ड हाइब्रिड (Mild Hybrid) कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि माइल्ड हाइब्रिड (Mild Hybrid) सिस्टम सिर्फ इंजन को थोड़ी मदद देता है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) कारें कम स्पीड पर पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती हैं, जिससे फ्यूल की बचत और प्रदूषण दोनों कम होते हैं।

EV और हाइब्रिड (Hybrid) कंपनियों में शुरू हुई बहस

इस फैसले पर ऑटो इंडस्ट्री में बहस भी शुरू हो गई है। कुछ कंपनियां जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही हैं, उनका कहना है कि हाइब्रिड कारें अभी भी पेट्रोल का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उन्हें EV जैसी छूट नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, सरकार का मानना है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पूरी तरह इलेक्ट्रिक भविष्य की तरफ जाने का एक व्यावहारिक कदम है।

NCR में तेजी से बढ़ सकती है हाइब्रिड कारों की मांग

दिलचस्प बात यह है कि यूपी सरकार ने पहले ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है। अगर दिल्ली भी ऐसा करती है, तो पूरे NCR में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ सकती है।

