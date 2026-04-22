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लॉन्च होने वाली हैं ये टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार, लिस्ट में होंडा की ZR-V भी

Apr 22, 2026 05:23 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका मन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेने का है, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में भारत में तीन बेहतरीन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की एंट्री होने वाली है। इनमें होंडा की भी एक कार शामिल है।

लॉन्च होने वाली हैं ये टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार, लिस्ट में होंडा की ZR-V भी

CAFE (कॉर्पोरेट ऐवरेज फ्यूल इकोनॉमी) नॉर्म्स को देखते हुए कंपनियां धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को लॉन्च करने पर फोकस कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको डीजल जैसी फ्यूल एफिशिएंसी तो मिलेगी, लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रिक कार की रेंज खत्म होने वाली टेंशन नहीं होगी। अगर आप भी नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका मन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेने का है, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में भारत में तीन बेहतरीन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की एंट्री होने वाली है। इनमें होंडा की भी एक कार शामिल है। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

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जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में एक इंडिपेंडेंट ऑटोमोटिव ब्रैंड के तौर पर अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला है और इसके लिए वह ग्लोबल जेटूर T2 पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एसयूवी लॉन्च करेगी। इसकी एंट्री दिवाली 2026 के आसपास हो सकती है। इस नई एसयूवी का इंडियन मार्केट में एक अलग नाम होगा। इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ब्रैंड के अपकमिंग ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा। एसयूवी की लंबाई 4785 मिमी, चौड़ाई 2006 मिमी और ऊंचाई 1875 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2800 मिमी है।

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जेटूर T2 में 1.5L Turbo-Petrol i-DM Plug-in Hybrid इंजन लगा है, जिसमें 26.7 kWh की बैटरी और ड्यूल-मोटर AWD सेटअप है। 3-स्पीड डीएचटी से लैस यह इंजन 381 बीएचपी की कंबाइन्ड पावर और 610 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। यह बैटरी पैक NEDC सर्टिफाइड 139 किमी की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है।

Honda ZR-V Hybrid

होंडा भारतीय बाजार में ZR-V हाइब्रिड को CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की सोच रही है। इसकी लंबाई 4,568 मिमी, चौड़ाई 1,840 मिमी और ऊंचाई 1,620 मिमी है। इसका वीलबेस 2665 मिमी है। SUV में होंडा का जाना-पहचाना डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स वाली ओवल फ्रंट ग्रिल, इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट्स, स्लोपिंग बोनट, 19-इंच अलॉय वील्स, LED टेल-लाइट्स शामिल हैं।

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केबिन के अंदर इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 10.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर फ्रंट सीट्स और बोस साउंड सिस्टम दिया गया है। यह एक पावरफुल हाइब्रिड एसयूवी है, जिसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक छोटा बैटरी पैक शामिल हैं। इसका ताकत 184bhp और टॉर्क 315Nm का है। यह एसयूवी मात्र 7.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। यह लगभग 22.2 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।

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MG Starlight 560

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया मार्च 2027 में प्लग-इन हाइब्रिड सेगमेंट में एंट्री करेगी और इसकी पहली PHEV (प्री-हेल्प एंड-ईवी) वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। यह एसयूवी महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी कारों को टक्कर देगी। PHEV में 106 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 20.5 kWh की बैटरी और फ्रंट-एक्सल पर लगा इलेक्ट्रिक मोटर है। इसकी कंबाइन्ड पाव 197 hp और टॉर्क 230 एनएम है। स्टारलाइट 560 के बारे में दावा किया गया है कि यह केवल इलेक्ट्रिक मोड में 100-125 किमी (CLTC - चाइना लाइट-ड्यूटी व्हीकल टेस्ट साइकिल) तक की रेंज और 1100 किमी की कंबाइन्ड ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है। स्टारलाइट 560 9.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक टॉप स्पीड 170 kmph तक है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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