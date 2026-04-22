लॉन्च होने वाली हैं ये टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार, लिस्ट में होंडा की ZR-V भी

अगर आप भी नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका मन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेने का है, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में भारत में तीन बेहतरीन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की एंट्री होने वाली है। इनमें होंडा की भी एक कार शामिल है।

CAFE (कॉर्पोरेट ऐवरेज फ्यूल इकोनॉमी) नॉर्म्स को देखते हुए कंपनियां धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को लॉन्च करने पर फोकस कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको डीजल जैसी फ्यूल एफिशिएंसी तो मिलेगी, लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रिक कार की रेंज खत्म होने वाली टेंशन नहीं होगी। अगर आप भी नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका मन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेने का है, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में भारत में तीन बेहतरीन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की एंट्री होने वाली है। इनमें होंडा की भी एक कार शामिल है। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

Jetour T2 जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में एक इंडिपेंडेंट ऑटोमोटिव ब्रैंड के तौर पर अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला है और इसके लिए वह ग्लोबल जेटूर T2 पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एसयूवी लॉन्च करेगी। इसकी एंट्री दिवाली 2026 के आसपास हो सकती है। इस नई एसयूवी का इंडियन मार्केट में एक अलग नाम होगा। इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ब्रैंड के अपकमिंग ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा। एसयूवी की लंबाई 4785 मिमी, चौड़ाई 2006 मिमी और ऊंचाई 1875 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2800 मिमी है।

जेटूर T2 में 1.5L Turbo-Petrol i-DM Plug-in Hybrid इंजन लगा है, जिसमें 26.7 kWh की बैटरी और ड्यूल-मोटर AWD सेटअप है। 3-स्पीड डीएचटी से लैस यह इंजन 381 बीएचपी की कंबाइन्ड पावर और 610 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। यह बैटरी पैक NEDC सर्टिफाइड 139 किमी की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है।

Honda ZR-V Hybrid होंडा भारतीय बाजार में ZR-V हाइब्रिड को CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की सोच रही है। इसकी लंबाई 4,568 मिमी, चौड़ाई 1,840 मिमी और ऊंचाई 1,620 मिमी है। इसका वीलबेस 2665 मिमी है। SUV में होंडा का जाना-पहचाना डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स वाली ओवल फ्रंट ग्रिल, इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट्स, स्लोपिंग बोनट, 19-इंच अलॉय वील्स, LED टेल-लाइट्स शामिल हैं।

केबिन के अंदर इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 10.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर फ्रंट सीट्स और बोस साउंड सिस्टम दिया गया है। यह एक पावरफुल हाइब्रिड एसयूवी है, जिसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक छोटा बैटरी पैक शामिल हैं। इसका ताकत 184bhp और टॉर्क 315Nm का है। यह एसयूवी मात्र 7.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। यह लगभग 22.2 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।