तीन सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 90KM तक की मिलेगी रेंज, कीमत 66 हजार से शुरू

Wroley ने एक साथ तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर- Wroley Mars, Platina और Posh लॉन्च किए हैं। किफायती रेंज में आने वाले इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको शानदार रेंज और ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं।

विशाल अहलावत,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 10 Apr 2022 03:58 PM

