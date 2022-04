इस सस्ती SUV की जबर्दस्त डिमांड, कीमत 6 लाख से कम, कंपनी की सेल 100% बढ़ी

मैग्नाइट की सफलता के जरिए ही निसान ने पिछले वित्त वर्ष में बिक्री में 100 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है। निसान इंडिया ने इस अवधि के दौरान 37,678 यूनिट्स की बिक्री की है। जानें और डिटेल्स

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 02 Apr 2022 06:22 PM

