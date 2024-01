न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट का सबसे सस्ता E वैरिएंट खरीदें या नहीं, यहां जानिए सब कुछ; ताकि ₹11 लाख डूब नहीं जाएं!

ऐप पर पढ़ें

हुंडई की न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। इस फेसलिफ्ट मॉडल को E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) के 7 वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इस SUV में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलेंगे। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक है। अब सवाल ये उठता है कि आप क्रेटा फेसलिफ्ट को खरीदने जा रहे हैं तब कौन सा वैरिएंट खरीदा जाएगा। क्या इसके बेस वैरिएंट के लिए 11 लाख रुपए खर्च करना सही है। हम यहां इसके बेस वैरिएंट E के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं।

नई हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट का E वैरिएंट डीलरशिप पहुंच चुका है। ऐसे में डीलर यार्ड से इसका वीडियो सामने आ गया है। यदि आप भी इस वैरिएंट को लेने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसकी हर डिटेल इस वीडियो में पात चल जाएगी। इस वीडियो को MotorCraze यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है।

क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है। व्हील कवर के साथ स्टील के पहिए उपलब्ध हैं। रियर में डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं। रियर में कनेक्टेड LED सिग्नेचर के साथ टॉप-स्पेक मॉडल के समान टेल लाइट सेटअप मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन यूनिट हैं और इसलिए सीक्वेंसनल स्वाइपिंग फक्शन का अभाव है। कोई रियर वॉशर और वाइपर भी नहीं हैं।

36Km के माइलेज वाली इस सस्ती कार से अचानक रूठ गए ग्राहक, सिर्फ 247 लोगों ने खरीदा; कीमत 5.37 लाख

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।

मारुति की नई स्विफ्ट खरीदेंगे या नहीं, 11 फोटो देखकर दूर करें सारा कन्फ्यूजन; ताकि एक-एक पाई वसूल हो जाए

SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।