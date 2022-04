नए अवतार में लॉन्च हुई यह पॉपुलर हैचबैक कार, सेफ्टी में 4 स्टार, फीचर्स भी जबर्दस्त

पॉपुलर हैचबाक कार Volkswagen Polo का नया लिमिटेड एडिशन वर्जन लॉन्च किया है। इसे Polo Legend edition नाम दिया गया है। यह लिमिटेड एडिशन सिर्फ गाड़ी के GT TSI वेरिएंट पर आधारित होगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 04 Apr 2022 11:08 AM

