महंगाई चरम पर, अब इस कंपनी ने बढ़ाए अपनी गाड़ियों के दाम

फॉक्सवैगन ने अपने पॉपुलर मॉडलों टायगुन और टिगुआन की कीमतों में चार फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुए यह कीमत तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। फॉक्सवैगन इंडिया ने कहा कि रॉ-मटेरियल की बढ़ती कीमत को दे

इस खबर को सुनें