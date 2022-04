TVS का नया स्कूटर मार्केट में लगा देगा आग! पावरफुल इंजन के साथ स्टाइलिश लुक नजर आया

नए TVS एनटॉर्क 125 के XT वेरिएंट में अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ग्राफिक्स मिल सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स मिल सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग भी जल्द हो सकती है।

