टोयोटा की कोई भी कार खरीदने से पहले चेक कर लें वेटिंग पीरियड, आज बुक करने पर कहीं 1 साल बाद न मिले डिलीवरी?

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor -TKM) की एसयूवी को भारतीय बाजार में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। जुलाई 2023 के महीने में घरेलू बाजार में इनोवा हाईक्रॉस, इनोवा हाईक्रॉस और अर्बन क्रूजर हायरडर के हाइब्रिड वैरिएंट के चुनिंदा वैरिएंट पर 12 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर आप भी टोयोटा की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां पर आपको टोयोटा की कारों पर चल रहे वेटिंग पीरियड के बारे में बताने जा रहे हैं।

12 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड

जापानी ऑटो प्रमुख वर्तमान में भारत में Glanza प्रीमियम हैचबैक Hyryder मिडसाइज SUV, फॉर्च्यूनर फुल-साइज SUV और MPV की इनोवा सीरीज बेचती है। इनमें से कुछ कारों पर 12 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

हायराइडर पर कितना वेटिंग?

हायराइडर के S, G और V हाइब्रिड वैरिएंट के लिए 12 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड चल रहा है, जबकि बेस माइल्ड हाइब्रिड E के लिए 8 से 10 महीने और S MT और G MT के लिए 4-5 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। माइल्ड हाइब्रिड V MT 4WD के लिए सबसे कम मात्र 4 से 6 सप्ताह का इंतजार करना पड़ता है, जबकि S AT वैरिएंट और G AT वैरिएंट के लिए 6 से 7 महीने वेटिंग चल रहा है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर के सीएनजी वैरिएंट पर 8 महीने तक की वेटिंग है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पर कितना वेटिंग?

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के सभी वैरिएंट पर वेटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का है। इनोवा क्रिस्टा के VX और GX वैरिएंट के लिए भी यही कहा जा सकता है।

क्रिस्टा पर कितना वेटिंग?

इनोवा क्रिस्टा का अपडेटेड वर्जन इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। यह केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, जो ग्राहक एंट्री-लेवल ZX वैरिएंट खरीदना चाहते हैं, उन ग्राहकों के पास यह 5 से 6 महीने में आ सकती है।

ग्लैंजा पर वेटिंग

टोयोटा ग्लैंजा के मैनुअल ट्रिम्स पर 4 से 6 सप्ताह की वेटिंग चल रही है, जबकि S AT और V AT वैरिएंट में प्रत्येक पर 5 से 6 महीने का वेटिंग चल रहा है। Glanza के G AT वैरिएंट के लिए 3 से 4 महीने का वेटिंग चल रहा है। CNG-स्पेक Glanza का वेटिंग 4 से 6 सप्ताह है।

फॉर्च्यूनर पर वेटिंग

जुलाई 2023 में टोयोटा फॉर्च्यूनर के 4X2 वैरिएंट के लिए 10 से 12 सप्ताह का वेटिंग चल रहा है, लेकिन 4×4 वैरिएंट के लिए यह अवधि 6 से 8 सप्ताह कम है। पेट्रोल से चलने वाली फुल-साइज एसयूवी 3 से 4 महीने में और टॉप-स्पेक लेजेंडर 4 से 6 सप्ताह में उपलब्ध है।

जल्द आएगी नेक्स्ट जेन वेलफायर

टोयोटा इस साल के अंत में भारत में नई जेनरेशन की वेलफायर पेश करेगी। चुनिंदा डीलरशिप पर इसकी अनौपचारिक बुकिंग शुरू हो गई है।

