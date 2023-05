टोयोटा इनोवा पर 18 महीने के वेटिंग, ऐसे में ये 7-सीटर मॉडल हैं बढ़िया ऑप्शन; सभी की कीमत लगभग एक जैसी

ऐप पर पढ़ें

टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा की डिमांड बेहद हाई है। खासकर इसका हाइब्रिड वैरिएंट को सबसे ज्यादा बुकिंग मिल रही हैं। इसी वजह से इस पर 18 महीने या उससे भी ज्यादा की वेटिंग चल रही है। टोयोटा अपने प्लांट में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई शिप्ट भी लगा चुकी है। कंपनी अपने प्रोडक्शन को लगभग दोगुना करना चाहती है। हालांकि, आप लंबी वेटिंग के चलते इनोवा क्रिस्टा खरीदने में हिचकिचा रहे हैं तब हम आपको उसके जैसे दूसरे 7-सीटर मॉडल के बारे में बता रहे हैं। इनकी कीमत लगभग इनोवा क्रिस्टा के जैसी है। इनका वेटिंग पीरियड भी कम है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की कीमतों की बात करें तो इसके चार वैरिएंट आते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख से शुरू है। इसकेGX (7S & 8S) की कीमत 19.99 लाख, VX 7S की कीमत 23.79 लाख, VX 8S की कीमत 23.84 लाख रुपए और ZX 7S की कीमत 25.43 लाख है।

महिंद्रा XUV700 की बात करें तो इसके AX5 AT की कीमत 20.90 लाख रुपए, AX7 MT की कीमत 21.21 लाख रुपए, AX7 AT की कीमत 22.97 लाख रुपए, AX7 MT Luxury Pack की कीमत Rs 23.13 लाख रुपए, AX7 AT AWD की कीमत 24.41 लाख रुपए और AX7 AT Luxury Pack की कीमत 24.89 लाख है।

टाटा सफारी की कीमतें की बात करें तो XT+ Dark MT की कीमत 19.98 लाख, XZ MT की कीमत 20.47 लाख, XTA+ AT की कीमत 20.93 लाख, XTA+ Dark AT की कीमत 21.28 लाख, XZA AT की कीमत 21.78 लाख, XZ+ MT की कीमत 22.17 लाख, XZ+ Adventure MTकी कीमत 22.42 लाख, XZ+ Dark MT की कीमत 22.52 लाख, XZ+ Red Dark MT की कीमत 22.62 लाख, XZA+ AT की कीमत 23.47 लाख, XZA+ Adventure AT की कीमत 23.72 लाख, XZA+ Dark AT की कीमत 23.82 लाख, XZA+ Red Dark AT की कीमत 23.92 लाख, XZA+ O AT की कीमत 24.47 लाख, XZA+ O Adventure AT की कीमत 24.72 लाख, XZA+ O Dark AT की कीमत 24.82 लाख और XZA+ O Red Dark AT की कीमत 24.92 लाख रुपए है।

एमजी हेक्टर प्लस की कीमतें की बात करें तो इसके दो ही वैरिएंट आते हैं। इस प्रीमियम लग्जरी कार की शुरुआती कीमत 20.52 लाख रुपए है, जो इसके Smart वैरिएंट की है। वहीं, Sharp Pro वैरिएंट की कीमत 22.97 लाख रुपए है। दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

हुंडई अल्काजार की कीमतें की बात करें तो इसके भी दो वैरिएंट आते हैं। इसमें Platinum (O) AT की कीमत 20.76 लाख रुपए है। वहीं, Signature (O) AT की कीमत 20.88 लाख रुपए है। दोनों वैरिएंट की ये एक्स-शोरूम कीमतें हैं।