नंबर 1 बनी ये गाड़ी, सबको छोड़ा पीछे, ग्राहकों की बनी पहली पसंद

किआ कैरेंस 7008 यूनिट की कुल बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही, इसके बाद मारुति XL6 ने 2000 यूनिट की बिक्री दर्ज की है। किआ की प्रीमियम कार्निवल एमपीवी की 328 यूनिट्स की बिक्री हुई, वहीं महिंद्रा मराजो

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Mon, 18 Apr 2022 12:54 PM

इस खबर को सुनें