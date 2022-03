इंतजार खत्म, Toyota Hilux की कीमत का हुआ ऐलान, देखें धांसू फीचर्स

टोयोटा हिलक्स लाइफस्टाइल पिक-अप की कीमत का आज आखिरकार ऐलान कर दिया गया है। कंपनी ने इस नया मॉडल को 3 वेरिएंट 4×4 एमटी स्टैंडर्ड, 4×4 एमटी हाई और 4×4 एटी हाई में बाजार में उतारा है। हिल्क्स बेस वेरिएंट

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Thu, 31 Mar 2022 01:46 PM

इस खबर को सुनें