Toyota Hilux कब होगा लॉन्च और कैसे होंगे फीचर्स? देखें डिटेल्स

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में हिल्क्स पिक-अप को जनवरी 2021 में पेश किया था। इसके बाद टोयोटा हिलक्स की बुकिंग 1 लाख रुपये से की गई थी। इसके बाद इसकी डिलीवरी मार्च से शुरू होने वाली थी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Wed, 30 Mar 2022 11:43 PM

इस खबर को सुनें