खुशखबरी! अब सिर्फ 8 हफ्ते में मिल जाएगी टोयोटा की ये भौकाली 7-सीटर SUV, घट गया वेटिंग पीरियड; अब नहीं करना पड़ेगा महीनों इंतजार

टोयोटा की फुल साइज प्रीमियम एसयूवी फॉर्च्यूनर अपने पावरफुल इंजन, प्रीमियम फीचर्स और ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है। यह भारतीय बाजार में हमेशा काफी ज्यााद डिमांड में रहती है। यही वजह है कि इस 7-सीटर एसयूवी पर हमेशा लंबा वेटिंग पीरियड चलता रहता है। लेकिन, जो ग्राहक इसे अब खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब इसका वेटिंग पीरियड काफी कम हो गया है। अब इसको घर लाने की योजना बना रहे संभावित खरीदारों को बस कुछ ही हफ्तों तक इंतजार करना होगा। अगर आप इसे बुक करने का प्लान कर रहे हैं, तो आइए फॉर्च्यूनर के वेटिंग पीरियड पर एक नजर डालते हैं।

टोयोटा फॉर्च्यूनर पर कितना वेटिंग पीरियड?

टोयोटा फॉर्च्यूनर के वेटिंग पीरियड की बात करें तो दिसंबर 2023 में एमजी ग्लॉस्टर-रायवल इस एसयूवी पर बुकिंग के दिन से भारत में 4 से 8 सप्ताह तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। हालांकि, स्थान, डीलरशिप, वैरिएंट, कलर ऑप्शन और अन्य कारकों के आधार पर वेटिंग पीरियड में उतार-चढ़ाव भी आ सकता है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आपको अपने निकटतम अधिकृत डीलरशिप से संपर्क करना चाहिए।

वैरिएंट और इंजन पावरट्रेन ऑप्शन

आपको बता दें कि वर्तमान में टोयोटा फॉर्च्यूनर को 7-वैरिएंट में पेश किया गया है, जिसमें 4x2 MT, 4x2 AT, 4x4 MT, 4x4 AT, Legender 4x2 AT, Legender 4x4 AT, और GR-S जैसे वैरिएंट शामिल हैं। वहीं, अगर हम इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्राहकों को टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत क्या है?

टोयोटा फॉर्च्यूनर के कीमत की बात करें तो इस एसयूवी की कीमत 33.43 लाख रुपये से शुरू होती हैं और टॉप मॉडल के लिए 51.44 लाख रुपये तक जाती है। हालांकि, यह दोनों कीमतें एक्स-शोरूम प्राइस है।

