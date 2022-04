Toyota ने दिया बड़ा झटका! 1.20 लाख रुपये तक महंगी हुई ये दो गाड़ियां

जापानी वाहन निर्माता टोयोटा ने अपनी दो गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया है। यह दो गाड़ियां Toyota Fortuner और Toyota Innova Crysta हैं। टोयोटा ने इन पॉपुलर गाड़ियों के दाम 1.20 लाख रुपये तक बढ़ाए

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 08 Apr 2022 06:07 PM

इस खबर को सुनें