खोल लीजिए अपनी तिजोरी! अगले हफ्ते तक लॉन्च होने वाली हैं ये 3 गजब की कारें, इसमें सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक और CNG कारें भी शामिल

भारतीय बाजार में ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक बेहतरीन कारों की लॉन्चिंग देखने को मिल रही है। आने वाले कुछ दिनों में भारतीय बाजार में 3 नई कारें लॉन्च होने वाली हैं। इन कारों में एमजी की सबसे किफायती और छोटी इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV भी शामिल है। इसके अलावा हाल ही में अनवील हुई टाटा की अल्ट्रोज CNG और Citroen C3 Aircross भी शामिल है। सिट्रोएन सी3 एयरक्रॉस (Citroen C3 Aircross) 27 अप्रैल को दुनिया में अपनी शुरुआत करेगी। आने वाले महीनों में भारत में इसकी बिक्री शुरू होने की संभावना है, तो आइए इन कारों के बारे में डिटेल्स से जानते हैं।

1. MG Comet EV

एमजी मोटर इंडिया 26 अप्रैल को MG Comet EV की आधिकारिक कीमतों की घोषणा करेगी। इसे कई वैरिएंट में पेश किया जाएगा और इसकी शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपये होगी। MG Comet EV सबसे छोटी पैसेंजर कार बन जाएगी। यह 17.3 kWh ली-आयन बैटरी पैक के साथ आएगी। ये फोर-सीटर ऑप्शन के साCitroen C3 Aircross, Tata Altroz CNG, MG Comet EV, Citroen C3 Aircross, 3 new car launch, new upcoming car, new upcoming car details, थ आ सकती है। यह सिंगल चार्ज में 230 किमी. की ड्राइविंग रेंज देगी।

2. Citroen C3 Aircross

27 अप्रैल 2023 को Citroen C3 Aircross अनवील होगी। यह कार 5-सीटर C3 कॉम्पैक्ट हैचबैक पर बेस्ड होगी। यह C3 की डिजाइन से इंस्पायर होगी। यह 110ps की पावर और 190nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस होगा।

3. Tata Altroz CNG

टाटा अल्ट्रोज के सीएनजी वैरिएंट को पंच सीएनजी के साथ जनवरी में 2023 ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। टाटा (Tata) ने आधिकारिक तौर पर सभी डीलरशिप पर Altroz ​​CNG के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी डिलीवरी अगले महीने शुरू हो सकती है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में या मई 2023 की शुरुआत में टाटा अल्ट्रोज सीएनजी की कीमतों की घोषणा की जाएगी।

यह 1.2L NA पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगी, जो पेट्रोल मोड में 84 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगी। CNG मोड में यह 77 PS की पावर और 97 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगी। इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। टाटा अल्ट्रोज सीएनजी में एक डुअल सिलेंडर देखने को मिलेगा। इस कारण बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलेगा।

