Tesla Model S Plaid: दुनिया की सबसे तेज रफ़्तार प्रोडक्शन कार की डिलीवरी का Elon Musk ने किया ऐलान, 2 सेकेंड में 100 Kmph

अमेरिका की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Tesla की मशहूर कार Model S Plaid की डिलीवरी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आखिरकार कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने आज आधिकारिक तौर पर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर इस कार की डिलीवरी की घोषणा की है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि, इस फ्लैगशिप सेडान कार की डिलीवरी आगामी 3 जून से शुरू होगी।



बता दें कि, Tesla Model S Plaid दुनिया की सबसे तेज रफ़्तार प्रोडक्शन कार है। इस कार की डिलीवरी इवेंट का आयोजन आगामी 3 जून को कैलिफोर्निया स्थित कंपनी की फैक्ट्री में किया जाएगा। ये कार महज 1.9 सेकेंड में ही 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ़्तार पकड़ने में सक्षम है। एलन मस्क के इस ट्वीट के बाद से ही इस कार के फैंस काफी एक्साइटेड हैं।

Tesla Model S Plaid delivery event

June 3 at our California factory



Fastest production car ever

0 to 60mph in under 2 secs