टाटा ने बिगाड़ा ग्राहकों का बजट! इस कार को खरीदने इतने रुपए ज्यादा करने होंगे खर्च, 26.40Km का देती है माइलेज

टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की नई कीमतों का अनाउंस शुरू कर दिया है। कंपनी की पॉपुलर सेडान टिगोर भी इस लिस्ट में शामिल है। कंपनी ने इसकी कीमतों में मैक्सिमम 1.11% या 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। जिसके बाद इस कार को खरीदने महंगा हो गया है। टिगोर ICE के साथ CNG और इलेक्ट्रिक मॉडल में भी आती है। हालांकि, कंपनी ने अभी सिर्फ ICE और CNG मॉडल की कीमतों में इजाफ किया है। इसके CNG मॉडल का माइलेज 26.40 km/l है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों के बारे में बता होना चाहिए।

टाटा ने टिगोर के शुरुआती XE मैनुअल वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी अभी भी इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 629,900 रुपए है। दूसरी तरफ, XM मैनुअल वैरिएंट की पुरानी कीमत 679,900 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 684,900 रुपए कर दिया गया है। यानी इसकी कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया गया है। XZ मैनुअल वैरिएंट की पुरानी कीमत 720,900 रुपए थी, जो अब बढ़कर 724,900 रुपए हो गया है। यानी इसके लिए आपको 4,000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं, XZ Plus मैनुअल वैरिएंट की नई कीमत 789,900 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत 785,900 रुपए थी। यानी ये भी 4,000 रुपए महंगी हो गई है।

अब बात करें XZ Plus LP मैनुअल वैरिएंट की तो इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी इसकी कीमत 799,900 रुपए ही है। XMA ऑटोमैटिक वैरिएंट की पुरानी कीमत 739,900 रुपए थी। जिसे अब बढ़ाकर 744,900 रुपए कर दिया गया है। यानी इसकी कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया गया है। XZA Plus ऑटोमैटिक वैरिएंट की पुरानी कीमत 845,900 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 849,900 रुपए कर दिया गया है। यानी इसे खरीदने 4,000 रुपए महंगा हो गया है। दूसरी तरफ, XZA Plus LP ऑटोमैटिक की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी कीमत 859,900 रुपए ही है।

अब बात करें टाटा टिगोर के CNG वैरिएंट की तो इसके XM मैनुअल वैरिएंट की पुरानी कीमत 769,900 रुपए थी, जो बढ़कर 779,900 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 10,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। XZ MT वैरिएंट की पुरानी कीमत 810,900 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 819,900 रुपए कर दिया गया है। यानी इसकी कीमत में 9,000 रुपए का इजाफा किया गया है। XZ Plus MT वैरिएंट की पुरानी कीमत 875,900 रुपए थी। इसकी कीमत में भी 9,000 रुपए का इजाफा किया गया है। अब इसकी नई कीमत 884,900 रुपए हो गई है। वहीं, XZ Plus LP MT की पुरानी कीमत 889,900 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 894,900 रुपए कर दिया है। यानी इसे खरीदना 5,000 रुपए महंगा हो गया है।