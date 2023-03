IPL 2023 की ऑफिशियल पार्टनर बनी टाटा की ये सस्ती इलेक्ट्रिक कार, मैच के दौरान करेगी ये कमाल

ऐप पर पढ़ें

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अपकमिंग एडिशन की ऑफिशियल पार्टनर बन गई है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने गुरुवार को घोषणा की है कि टियागो ईवी 2023 इंडियन प्रीमियर लीग (2023 IPL) के अपकमिंग एडिशन की ऑफिशियल पार्टनर बन गई है। इसके साथ ऑटोमेकर ने लगातार छठे साल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ अपने एसोसिएशन का विस्तार किया है। बता दें कि 2023 आईपीएल (IPL) 31 मार्च से शुरू होने वाला है।

कंपनी का टारगेट ईवी के बारे में जागरूक करना

इस प्लेटफॉर्म का यूज करके कंपनी का टारगेट इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हेड-मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस स्ट्रैटेजी विवेक श्रीवत्स ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी मीडिया प्रॉपर्टी के साथ यह सहयोग हमें न केवल अर्बन भारत में, बल्कि छोटे शहरों में भी ईवी के महत्व को फैलाने में मदद करेगा। हम इस पार्टनरशिप से जबरदस्त सेल्स प्राप्त करना चाहते हैं और भारत में ईवी को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित कर मोबिलिटी के फ्यूचर की दिशा में चल रही क्रांति को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं।

IPL मैच के दौरान कई एक्टिविटी करेगी कंपनी

सभी IPL मैचों के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में टाटा मोटर्स टियागो ईवी को सभी 12 स्टेडियमों में प्रदर्शित करेगी। साथ ही अलग-अलग एक्टिविटी के माध्यम से दर्शकों को जोड़ेगी। ऐसी ही एक एक्टिविटी ‘100 reasons to go. ev with Tiago.ev’ कैंपेन भी है, जो ईवी अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी। अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रिक कार अपनाने के मिथकों को तोड़ना है। इसके साथ ही टियागो ईवी की सेल्स को बढ़ाने की यूएसपी है।

सीजन के इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर को नई टाटा टियागो ईवी

इस साल के मैचों में जहां प्रत्येक मैच के विजेता को एक ट्रॉफी और एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। वहीं, सीजन के इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर को नई टाटा टियागो ईवी घर ले जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मैच के दौरान जितनी बार गेंद टियागो ईवी कार से टकराएगी, उतनी बार टाटा मोटर्स पौधे लगाकर कर्नाटक में कॉफी बागानों की जैव विविधता को बढ़ाने के लिए ₹5,00,000 का दान देगी। कंपनी Tata EV ओनर्स को चुनिंदा मैचों के टिकट भी देगी।

आपको बता दें कि घरेलू वाहन निर्माता टाटा 2018 से आईपीएल का पार्टनर रही है, जिसने सालों से नेक्सन, हैरियर, अल्ट्रोज, सफारी और पंच जैसे प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया है।

