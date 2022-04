हिंदी न्यूज़ ऑटो अब मचेगा घमासान! Tata ने किया बड़ा ऐलान, 6 अप्रैल को आ रही नई इलेक्ट्रिक SUV

टाटा मोटर्स 6 अप्रैल को भारतीय बाजार में एक नई गाड़ी लॉन्च करने जा रही है। लॉन्चिंग को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच कंपनी ने बताया है कि यह एक नई इलेक्ट्रिक SUV का कॉन्सेप्ट होगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 02 Apr 2022 07:23 PM

