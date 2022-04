हिंदी न्यूज़ ऑटो Tata की एक और धमाके की तैयारी, आ रही 4WD इलेक्ट्रिक SUV

Tata की एक और धमाके की तैयारी, आ रही 4WD इलेक्ट्रिक SUV

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऑल-व्हील ड्राइव सुविधा के साथ इलेक्ट्रिक कार लाने जा रही है। कंपनी फिलहाल सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव वाली कार बेचती है। टाटा ने बीते दिनों ही Curvv SUV कॉन्सेप्ट को पेश किया था

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 15 Apr 2022 12:50 PM

