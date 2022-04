लग गया पता! Tata कल लॉन्च करेगी कौन-सी इलेक्ट्रिक कार, धांसू होगा लुक

यह कंपनी की टाटा नेक्सॉन एसयूवी का ही कूपे स्टाइल वर्जन होगा। जो कॉन्सेप्ट वर्जन फिलहाल लाया जा रहा है वह इलेक्ट्रिक होगा, हालांकि टाटा मोटर्स इस एसयूवी के लिए पेट्रोल/डीजल वर्जन भी ला सकती है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 05 Apr 2022 03:19 PM

इस खबर को सुनें