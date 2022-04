टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जलवा, 350% से ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ, मार्च में बेचीं 30000 के करीब SUV

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों ने सेल्स के मामले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2021 के मुकाबले वित्त वर्ष 2022 में टाटा की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 353 फीसदी बढ़ी है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Fri, 01 Apr 2022 07:06 PM

