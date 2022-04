13 साल में जो नहीं हुआ वो Tata Motors ने अब कर दिखाया, Maruti Suzuki की बढ़ी टेंशन

हिंदी न्यूज़ ऑटो 13 साल में जो नहीं हुआ वो Tata Motors ने अब कर दिखाया, Maruti Suzuki की बढ़ी टेंशन

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का भारत में मार्केट शेयर 8 सालों के निचले स्तर 43.65 प्रतिशत पर आ गया है। वहीं टाटा मोटर्स ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 08 Apr 2022 12:34 PM

