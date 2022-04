हिंदी न्यूज़ ऑटो लोगों के दिलों पर राज करने आ गई Tata की नई गाड़ी, जबरदस्त डिजाइन के साथ मिलेंगे धांसू फीचर्स

लोगों के दिलों पर राज करने आ गई Tata की नई गाड़ी, जबरदस्त डिजाइन के साथ मिलेंगे धांसू फीचर्स

यह गाड़ी टाटा के नए अपग्रेड किए गए X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस नई गाड़ी की लंबाई 4.3 मीटर होने की संभावना है और यह लंबे व्हीलबेस के साथ आएगी। टाटा मोटर्स ने इस नई गाड़ी की कीमत और कार रेंज के बारे म

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Wed, 06 Apr 2022 01:55 PM

इस खबर को सुनें