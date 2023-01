भारत समेत विदेशी बाजार में भी इसके टू-व्हीलर्स की भारी डिमांड, कंपनी ने किया रिकॉर्डतोड़ एक्सपोर्ट

ऐप पर पढ़ें

इसे भी पढ़ें- आपके बजट में इसी महीने आएगा महिंद्रा थार का ब्रॉन्ज कलर मॉडल, इसे खरीदने इतने रुपए रखें तैयार सुजुकी टू-व्हीलर का पोर्टफोलियो आपको बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में Avenis, Burgman Street और Burgman Street EX स्कूटर भी हैं। मोटरसाइकिल में सुजुकी की रेंज में Gixxer 155, Gixxer 250, V-Strom 250 जैसी बाइक्स शामिल हैं। सुजुकी का नया लॉन्च Street EX 125cc स्कूटर है, जिसकी कीमत 1.12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। स्कूटर की कीमत मानक बर्गमैन स्ट्रीट की तुलना में 22,400 रुपये अधिक है और यह इको परफॉर्मेंस अल्फा (SEP) इंजन, इंजन ऑटो स्टॉप-स्टार्ट (EASS) सिस्टम और साइलेंट स्टार्टर सिस्टम के साथ आता है। सुजुकी ने 2022 में किया रिकॉर्ड निर्यात दिसंबर 2022 में 63,912 यूनिट्स की कुल बिक्री को ध्यान में रखते हुए घरेलू बिक्री 40,905 यूनिट्स रही, जबकि निर्यात 23,007 यूनिट्स रहा। यह दिसंबर 2021 में बेची गई 32,549 यूनिट्स की तुलना में घरेलू बिक्री में 25.67 प्रतिशत की वृद्धि थी। दिसंबर 2021 में शिप की गई 18,599 यूनिट्स की तुलना में निर्यात भी YoY आधार पर 23.70 प्रतिशत अधिक था। यह कंपनी का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात भी था। हालांकि, नवंबर 2022 में बेची गई 63,156 यूनिट्स की घरेलू बिक्री में 35.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ MoM की बिक्री 19.46 प्रतिशत गिर गई। नवंबर 2022 में बेची गई 16,203 यूनिट्स की तुलना में निर्यात में 41.99 प्रतिशत का सुधार हुआ। सुजुकी की सेल्स रिपोर्ट Suzuki 2W Sales CY 2022 कैलेंडर इयर 2022 में Suzuki के दोपहिया वाहनों की बिक्री में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। फरवरी, मार्च और अप्रैल को छोड़कर हर महीने बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई। Q1 2022 में कंपनी ने 1,69,960 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि 3.84 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद Q2 2021 में बेची गई 1,16,866 यूनिट्स में से Q2 2022 की बिक्री 43.56 प्रतिशत बढ़कर 1,67,773 यूनिट्स हो गई। यह 50,907 यूनिट्स की मात्रा में वृद्धि थी। पिछले साल की समान अवधि में बेची गई 2,93,622 यूनिट्स की तुलना में H1 2022 की बिक्री 15.02 प्रतिशत बढ़कर 3,37,733 यूनिट्स हो गई। Q3 2022 की बिक्री भी Q2 2021 में बेची गई 1,78,006 यूनिट्स से 10.98 प्रतिशत बढ़कर 1,97,549 यूनिट्स हो गई। Q4 2021 में बेची गई 1,44,996 यूनिट्स की तुलना में Q4 2022 में कंपनी ने 1,73,695 यूनिट्स की बिक्री कर 19.79 प्रतिशत की वृद्धि देखी। H2 2022 की बिक्री 14.94 प्रतिशत बढ़कर 3,71,244 यूनिट्स हो गई, जो H2 2021 में 2,23,002 यूनिट्स थी। बता दें कि Suzuki आने वाले महीनों में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करेगी। Suzuki Access 125 भारत में सबसे अधिक बिकने वाले स्कूटरों में से एक है। Suzuki 2W के बिक्री की बात करें तो दिसंबर 2022 में Suzuki मोटरसाइकिल इंडिया ने दिसंबर 2022 में घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। पिछले महीने कंपनी की 63,912 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो दिसंबर 2021 में बेची गई 51,148 यूनिट्स की तुलना में 24.96 प्रतिशत अधिक थी। हालांकि, नवंबर 2022 में बेची गई 79,359 यूनिट्स की तुलना में बिक्री में 19.46 प्रतिशत की गिरावट आई थी।आपको बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में Avenis, Burgman Street और Burgman Street EX स्कूटर भी हैं। मोटरसाइकिल में सुजुकी की रेंज में Gixxer 155, Gixxer 250, V-Strom 250 जैसी बाइक्स शामिल हैं। सुजुकी का नया लॉन्च Street EX 125cc स्कूटर है, जिसकी कीमत 1.12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। स्कूटर की कीमत मानक बर्गमैन स्ट्रीट की तुलना में 22,400 रुपये अधिक है और यह इको परफॉर्मेंस अल्फा (SEP) इंजन, इंजन ऑटो स्टॉप-स्टार्ट (EASS) सिस्टम और साइलेंट स्टार्टर सिस्टम के साथ आता है।दिसंबर 2022 में 63,912 यूनिट्स की कुल बिक्री को ध्यान में रखते हुए घरेलू बिक्री 40,905 यूनिट्स रही, जबकि निर्यात 23,007 यूनिट्स रहा। यह दिसंबर 2021 में बेची गई 32,549 यूनिट्स की तुलना में घरेलू बिक्री में 25.67 प्रतिशत की वृद्धि थी। दिसंबर 2021 में शिप की गई 18,599 यूनिट्स की तुलना में निर्यात भी YoY आधार पर 23.70 प्रतिशत अधिक था। यह कंपनी का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात भी था। हालांकि, नवंबर 2022 में बेची गई 63,156 यूनिट्स की घरेलू बिक्री में 35.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ MoM की बिक्री 19.46 प्रतिशत गिर गई। नवंबर 2022 में बेची गई 16,203 यूनिट्स की तुलना में निर्यात में 41.99 प्रतिशत का सुधार हुआ।Suzuki 2W Sales CY 2022 कैलेंडर इयर 2022 में Suzuki के दोपहिया वाहनों की बिक्री में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। फरवरी, मार्च और अप्रैल को छोड़कर हर महीने बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई। Q1 2022 में कंपनी ने 1,69,960 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि 3.84 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद Q2 2021 में बेची गई 1,16,866 यूनिट्स में से Q2 2022 की बिक्री 43.56 प्रतिशत बढ़कर 1,67,773 यूनिट्स हो गई। यह 50,907 यूनिट्स की मात्रा में वृद्धि थी। पिछले साल की समान अवधि में बेची गई 2,93,622 यूनिट्स की तुलना में H1 2022 की बिक्री 15.02 प्रतिशत बढ़कर 3,37,733 यूनिट्स हो गई। Q3 2022 की बिक्री भी Q2 2021 में बेची गई 1,78,006 यूनिट्स से 10.98 प्रतिशत बढ़कर 1,97,549 यूनिट्स हो गई। Q4 2021 में बेची गई 1,44,996 यूनिट्स की तुलना में Q4 2022 में कंपनी ने 1,73,695 यूनिट्स की बिक्री कर 19.79 प्रतिशत की वृद्धि देखी। H2 2022 की बिक्री 14.94 प्रतिशत बढ़कर 3,71,244 यूनिट्स हो गई, जो H2 2021 में 2,23,002 यूनिट्स थी। बता दें कि Suzuki आने वाले महीनों में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करेगी।

इसे भी पढ़ें- इस कंपनी की महंगी कारों के लिए लोगों ने खोलीं तिजोरियां, जमकर बिकीं: 2 सालों के रिकॉर्ड भी टूटा