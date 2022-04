नए अवतार वाला Suzuki Avenis स्कूटर लॉन्च, स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स, जानें कीमत

भारतीय बाजार में कुछ समय पहले लॉन्च हुए Suzuki Avenis स्कूटर का स्टैंडर्ड वर्जन लाया गया है। इसे स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। यहां जानिए कीमत और बाकी डिटेल्स

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 01 Apr 2022 01:21 PM

इस खबर को सुनें