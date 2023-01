2 दर्जन से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और 9 एयरबैग्स, ऐसी है सुष्मिता सेन की नई कार; आप भी इसमें खो जाएंगे

ऐप पर पढ़ें

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने मर्सिडीज एएमजी जीएलई 53 कूप (Mercedes AMG GLE 53) SUV खरीदी है। इस कार की कीमत 1.92 करोड़ रुपए है। उन्होंने इस कार का डिलीवरी का एक वीडियो और फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। उनकी इस मर्सिडीज का कलर ब्लैक है। इस कार में 3.0-लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन दिया है। ये 5.3 सेकेंड में 0-100kmph की स्पीड पकड़ लेती है। सुष्मिता ने अपनी पोस्ट पर लिखा, "And the Woman who LOVES to drive… gifts herself this powerful beauty".

मर्सिडीज AMG GLE 53 के फीचर्स

इस कार में 3.0-लीटर 6-सिलेंडर टर्बो इंजन दिया है। ये 6100rpm का मैक्सिमम पावर और 5800rpm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 9 TCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ये मॉडल ऑल व्हील ड्राइव के साथ आता है। इस गाड़ी की लंबाई 4961mm, चौड़ाई 2157mm और ऊंचाई 1716mm है। इसमें सनरूफ के साथ मूनरूफ भी मिलती है। गाड़ी में 21-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं।

सेफ्टी के लिए फीचर्स

इसमें सेफ्टी से जुड़े कई फीचर्स मिलते हैं। जैसे इसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी-थेप्ट अलॉर्म, 9 एयरबैग्स, डे-नाइट रियर व्यू मिरर, ट्रैक्शन कंट्रो, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, ऑटोमैटिक हेडलैम्प, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, रियर कैमरा, स्पीड अलर्ट, हिल डेसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा जैसे कई फीचर्स शामिल हैं।

मुंबई में कीमत 1.92 करोड़ रुपए

मर्सिडीज AMG GLE 53 की मुंबई में एक्स-शोरूम कीमत 1.60 करोड़ रुपए है। वहीं, इसकी ऑनरोड कीमत 1.92 करोड़ रुपए में है। सुष्मिता सेन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'जो महिलाएं गाड़ी चलाना पसंद करती है। वह अपने लिए एक खूबसूरत उपहार देती हैं।' उन्होंने तीन इमोजीस भी शेयर किए हैं। सुष्मिता सेन के भाई ने भी उन्हें बधाई दी।