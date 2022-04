CNG किट से सनरूफ तक, नई Maruti Brezza में मिलने जा रहे दमदार फीचर्स, Tata-Kia की बढ़ेगी मुश्किल

कंपनी जल्द ही नई जेनरेशन ब्रेजा को लॉन्च करेगी, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर अपग्रेड के अलावा, इंजन में बदलाव किया जा सकता है। इसमें सीएनजी किट से लेकर सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स होंगे

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 09 Apr 2022 12:14 PM

इस खबर को सुनें