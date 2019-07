स्कोडा रैपिड राइडर का लिमिडेट एडिशन लॉन्च, कीमत 6.99 लाख रुपये

कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो ने अपनी मध्यम आकार की सेडान कार रैपिड का सीमित संस्करण (लिमिटेड एडिशन) मंगलवार को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है।

स्कोडा ऑटो इंडिया ने बयान में कहा कि लिमिटेड एडिशन वाली इस कार में 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है और पूरी श्रेणी में जरूरी सुरक्षा के लिहाज से दो एयरबैग और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिए गए हैं।

@SkodaIndia unveiled the RIDER, a limited edition of its much celebrated vehicle: the RAPID, at an introductory ex-showroom price of INR 6.99 lacs. The #SKODA #RAPIDRIDER will be available in two colour options, Candy White and Carbon Steel. pic.twitter.com/2UfGENRdCr