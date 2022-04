नए अवतार में आ रही Skoda की एसयूवी, फोटो देख आ जाएगा दिल, इतनी होगी कीमत

कंपनी के बाकी मोंटे कार्लो एडिशन की तरह Kushaq Monte Carlo में कॉस्मेटिक एन्हांसमेंट के साथ-साथ ज्यादा फीचर्स और इंटीरियर अपडेट भी देखने को मिलेगा। यह कार का नया टॉप वेरिएंट बन जाएगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 15 Apr 2022 08:32 PM

