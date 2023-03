स्कोडा ने कुशाक और स्लाविया की कीमतें ₹2.50 लाख तक घटाईं, देखें इनके सभी वैरिएंट की नई लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

स्कोडा ने अपनी पॉपुलर और फ्लैगशिप SUV कुशाक को BS6 नोर्म्स 2 के नए इंजन के साथ अपडेट किया है। वहीं, कंपनी अपने कई वैरिएंट पर तगड़ा डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। कुशाक के साथ कंपनी अपनी लग्जगी सेडान स्लाविया पर भी ये डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, कंपनी ने इन दोनों कारों की कीमतों में 2.50 लाख रुपए तक की कटौती की है। कंपनी ने अब स्कोडा के बुलडॉग इंजन को मिड-स्पेक एंबिशन ट्रिम में भी पेश किया है। वहीं, स्लाविया एम्बिशन 1.5 TSI की कीमत 14.94 लाख रुपए से शुरू होती है। ऐसे में स्लाविया की कीमतें 2.16 लाख रुपए तक कम हो गई हैं। बता दें कि स्कोडा कुशाक 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली देश की सबसे सुरक्षित कार है।

माइलेज में इस कार के सामने कोई नहीं टिकता; आप चलाते-चलाते थक जाएंगे, लेकिन पेट्रोल नहीं होगा खत्म!

स्कोडा स्लाविया की मार्चे की कीमतें 11.29 लाख रुपए से शुरू होती हैं। ये कीमत Active 1.0 MT वैरिएंट की हैं। वहीं, इसके टॉप एंड Style 1.5 DSG वैरिएंट की कीमत 18.40 लाख रुपए है। इसके अलावा, इसके Ambition 1.0 MT की कीमत ₹12.99 लाख, Ambition 1.5 MT की कीमत ₹14.94 लाख, Style 1.0 MT NS की कीमत ₹14.20 लाख, Style 1.0 MTकी कीमत ₹14.70 लाख, Ambition 1.0 AT की कीमत ₹14.29 लाख, Ambition 1.5 DSG की कीमत ₹16.24 लाख, Ambition 1.5 DSG DT की कीमत ₹16.29 लाख, Style 1.0 AT की कीमत ₹15.90 लाख, Style 1.5 MT की कीमत ₹17.00 लाख और Style 1.5 DSG की कीमत ₹18.40 लाख है।

होंडा इलेक्ट्रिक एक्टिवा स्कूटर अगले साल आएगा, 5 साल में 10 EV लॉन्च करने का फ्यूचर प्लान भी तैयार

बात करें स्कोडा कुशाक मैनुअल ट्रांसमिशन की तो इसकी शुरुआती कीमत Active 1.0 MT के लिए ₹11.58 लाख है। वहीं, Onyx 1.0 MT की कीमत ₹12.39 लाख, Ambition 1.0 Classic MT की कीमत ₹12.99 लाख,Ambition 1.0 MT की कीमत ₹13.19 लाख, Ambition 1.5 MT की कीमत ₹14.99 लाख, Style 1.0 MT NS की कीमत ₹15.49 लाख, Style 1.0 MT की कीमत ₹15.59 लाख, Style 1.0 MT MC की कीमत ₹16.39 लाख, Style 1.5 Anniversary MT की कीमत ₹17.49 लाख, Style 1.5 MT की कीमत ₹17.79 लाख और Style 1.5 MT MC की कीमत ₹18.49 लाख है।

बात करें स्कोडा कुशाक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की तो Ambition 1.0 Classic AT की कीमत ₹14.69 लाख, Ambition 1.0 AT की कीमत ₹14.99 लाख, Ambition 1.5 DSG की कीमत ₹16.79 लाख, Ambition 1.5 DSG DT की कीमत ₹16.84 लाख, Style 1.0 AT की कीमत ₹16.09 लाख, Style 1.0 AT 6 Airbags की कीमत ₹17.29 लाख, Style 1.0 Anniversary AT की कीमत ₹17.29 लाख, Style 1.0 AT 6 Airbags MC की कीमत ₹17.99 लाख, Style 1.5 TSI DSG 2 Airbags की कीमत ₹17.79 लाख, Style 1.5 TSI DSG 6 Airbags की कीमत ₹18.99 लाख, Style 1.5 Anniversary DSG की कीमत ₹19.09 लाख और Style 1.5 TSI DSG 6 Airbags MC की कीमत ₹19.69 लाख है।