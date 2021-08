ऑटो Simple One: लॉन्च हो गई देश की सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में चलेगी 236Km, कीमत है इतनी Published By: Ashwani Tiwari Sun, 15 Aug 2021 06:12 PM लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.