स्कूटर के बाद अब मोटरसाइकिल में लगी आग फिर हुआ जोरदार धमाका, देखें वीडियो

इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग की घटना के बाद अब मोटरसाइकिल में आग लगने का मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश में एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल में पहले आग लग गई और फिर उसके बाद उसमें जोरदार धमाका देखने को मिला

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Mon, 04 Apr 2022 07:11 PM

