Royal Enfield का शानदार ऑफर, ग्राहकों को मिल रहा फ्री सर्विस का मौका

पॉप्युलर बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपने ग्राहकों के लिए Service Care 24 नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत ग्राहकों को पहली मुफ्त कॉम्प्लिमेंटरी सर्विस, चार जनरल सर्विस और दो बार इंजन ऑयल बदलने की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने कहा कि पहली सर्विस मुफ्त दी जाएगी और यह रॉयल एनफील्ड सर्विस केयर 24 पैकेज में नहीं जोड़ी जाएगी। यह सर्विस बाइक के चेसिस नंबर के वेरिफिकेशन के बाद की जाएगी।

2,499 रुपये का पैकेज

कंपनी के इस सर्विस पैकेज की कीमत 2,499 रुपये (सभी टैक्स मिलाकर) रखी गई है। अगर ग्राहक को सर्विस पैकेज से अलग भी कोई मरम्मत की जरूरत होती है, तब भी उनकी पार्ट्स व लुब्रिकेंट्स पर 5 प्रतिशत और लेबर कॉस्ट पर 20 प्रतिशत की बचत होगी। कंपनी का कोई भी ग्राहक घर बैठे इस सर्विस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

यह भी पढ़ें: ₹5000 में हो रही नई Maruti Suzuki Celerio की बुकिंग, सितंबर में होगी लॉन्च

कंपनी ने इस सर्विस के साथ No one knows your ride like we do (आपकी राइड को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता) टैगलाइन रखी है। दरअसल, रॉयल एनफील्ड के कई ग्राहक हैं जो बाइक थोड़ी पुरानी होने के बाद कंपनी के सर्विस सेंटर की जगह बाजार में मौजूद मकैनिक से सर्विस कराते हैं। ऐसे में रॉयल एनफील्ड की नई योजना इसी तरह के ग्राहकों को लुभाने की है।

यह भी पढ़ें: ₹68 हजार सस्ते में मिल रही यह इलेक्ट्रिक बाइक, 150KM तक की मिलेगी रेंज

20,000 रुपये में घर लाएं Classic 350

इसके अलावा कंपनी अपने ग्राहकों को ईएमआई की सुविधा भी ऑफर कर रही है, जिसके तहत महज 20,000 रुपये का डाउन पेमेंट देकर आप क्लासिक 350 मॉडल घर ला सकते हैं। 36 महीने के लिए आपको 6,275 रुपये महीना, 48 महीने के लिए 5,078 रुपये महीना और 60 महीने के फाइनेंस पर आपको महज 4,374 रुपये महीना की किश्त देनी होगी। कंपनी बाइक के फाइनेंस पर 90 प्रतिशत फंडिंग का भी विकल्प दे रही है और इसे अधिकतम 5 साल तक के लिए फाइनेंस करवाया जा सकता है।