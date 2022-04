दमदार लुक वाला इलेक्ट्रिक Maxi Scooter, फुल चार्ज में 230KM की रेंज, कंपनी ने दिखाई झलक

स्कूटर में 4जी कनेक्टिविटी, लिक्विड कूल्ड मोटर, सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 4.3 सेकेंड्स में 0 से 60kmph तक की स्पीड पा लेगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 15 Apr 2022 01:46 PM

