पेट्रोल-डीजल से भी ज्यादा बिक गई यह इलेक्ट्रिक कार, 484km की मिलती है रेंज, कीमत हैरान कर देगी

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 05 Feb 2022 12:39 PM

इस खबर को सुनें