हिंदी न्यूज़ ऑटो भारत में मचाएगा तहलका, 150km रेंज वाला Electa इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ, Ola S1 Pro को देगा टक्कर

भारत में मचाएगा तहलका, 150km रेंज वाला Electa इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ, Ola S1 Pro को देगा टक्कर

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Thu, 30 Dec 2021 12:15 PM

इस खबर को सुनें