हिंदी न्यूज़ › ऑटो › Ola S1 और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री आज से शुरू, 499 रुपये में बुकिंग और 2,999 रुपये EMI

ऑटो Ola S1 और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री आज से शुरू, 499 रुपये में बुकिंग और 2,999 रुपये EMI Published By: Ashwani Tiwari Wed, 15 Sep 2021 06:53 PM लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली