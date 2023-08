ओला MoveOS 4 अपडेट: ऐप से लगा पाएंगे वेकेशन मोड, स्कूटर की लोकेशन भी दिखेगी, ऑटो बंद होंगे इंडिकेटर

ऐप पर पढ़ें

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने 15 अगस्त को नए GEN 2 प्लेटफॉर्म पर तैयार होने वाले 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया। इसमें सबसे किफायती और सबसे महंगा मॉडल शामिल रहा। इसके साथ ही कंपनी ने स्कूटर को चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम MoveOS का अपडेट लॉन्च करने का अनाउंस भी कर दिया। कंपनी के मुताबिक, 15 सितंबर से ग्राहकों को MoveOS 4 का अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। जिसके बाद इस स्कूटर में कई यूजफुल फीचर्स एड हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि MoveOS 4 में क्या-क्या नया मिलने वाला है।

1. Improved navigation

ओला अपने MoveOS 4 में जो सबसे बड़ा और जरूरी अपडेट देगी वो नेविगेशन से जुड़ा होगा। कंपनी ऐप में ओला मैप्स (OLA Maps) जोड़ने वाली है। ऐसे में ऐप की मदद से मैप को डायरेक्टर स्कटूर के साथ एक्सेस कर पाएंगे। अभी कई बार किसी लोकेशने को हमे स्कूटर में नहीं भेज पाए। क्योंकि इसमें स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन नहीं दिया है। इसका इंटरफेस ज्यादा बेहतर और आसान होगा।

2. Find my scooter

ओला अपने स्कूटर में मैप तो दे रही है, लेकिन हम अभी अपने स्कूटर की लोकेशन का पता नहीं लगा पाते। ऐसे में अब इसमें Find my scooter का फीचर भी एड होने वाला है। यानी आप ओला इलेक्ट्रिक ऐप की मदद से अपने स्कूटर का ढूंढ पाएंगे। ये आपको स्कूटर तक पहुंचने का मैप भी दिखाएगा। आप यहां से अपनी लोकेशन भी शेयर कर पाएंगे। यानी स्कूटर के चोरी होने का डर अब खत्म हो जाएगा।

3. Party more with Concert mode

ओला अपने स्कूटर में पार्टी मोड दे रही है, जो स्कूटर पर चलने वाला सॉन्ग की बीट्स के हिसाब से काम करता है। यानी स्कूटर की सभी लाइट्स म्यूजिक के हिसाब से ऑन-ऑफ होती हैं। अब कंपनी इसमें Party more with Concert mode जोड़ने वाली है। इस फीचर की मदद से आप एक गाना कई सारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चला पाएंगे। साथ ही, सभी पर एक जैसी बीट्स के हिसाब से लाइट ऑन-ऑफ होगी।

4. Your scooter, Your commands

अभी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप 5 लोगों के साथ ऐप को ऐक्सेस कर सकते हैं। हालांकि, स्कूटर को कौन सा राइडर कितना चला रहा है, इस बात का पता नहीं चलता। ऐसे में अब इसमें Your scooter, Your commands फीचर आने वाला है। इससे आप सभी राइडर के लिए अलग-अलग किलोमीटर या टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। साथ ही, स्कूटर की दायरा भी तय कर पाएंगे। जैसे यदि किसी राइडर के लिए इसकी जियोफेसिंग तय कर पाएंगे कि वो इसे 50Km के दायरे से बाहर नहीं ले जा पाए। आपके पास उस राइडर से जुड़ी पूरी डिटेल भी आएगी।

5. Say hello to dark mode

अभी ओला इलेक्ट्रिक ऐप में डार्क मोड नहीं मिलता है। ऐसे में कंपनी अब ऐप में भी डार्क मोड को रोलआउट करने वाली है। जिसके बाद रात के वक्त ऐप का एक्सेस और भी बेहतर होगा। इसमें मैप भी आपको डार्क मोड में नजर आएगा।

6. Tamper detection

अभी कई लोगों के मन में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के चोरी होने का डर बना रहता है। इस डर को खत्म करने के लिए कंपनी नया Tamper detection फीचर जोड़ने वाली है। यदि कोई आपके स्कूटर को चोरी करने की कोशिश करता है तब इसमें लाइव ऑडियो आएगा। स्कूटर की लाइट ऑन हो जाएंगी। साथ ही, स्क्रीन पर रेड आई बन जाएंगी। यानी आपको इसमें छेड़छाड़ करने वाले का अलर्ट मिल जाएगा।

7. Care mood

स्कूटर की स्क्रीन पर नया Care mood जुड़ने वाला है। इससे स्क्रीन के ऊपर आपने स्कूटर की मदद से कितनी सेविंग की है, इस बात की जानकारी मिलती रहेगी। ये थीम आपकी सेविंग और CO2 कंट्रोल के हिसाब से स्क्रीन पर पेड़ बनाती जाएगी। ये बताएगी कि आपने अब तक कितने पेड़ के बराबर सेविंग की है।

8. More features

इन सबके अलावा जो फीचर्स जुड़ने वाले हैं उसमें हाईपर चार्जिंग फास्ट होगी, चार्जिंग टाइम प्रिडिक्शन इम्प्रूव्ड होगा, हिल होल्ड फीचर इम्प्रूव्ड होगा, नया डिसेंट हिल होल्ड मिलेगा, एनर्जी इनसाइट्स, बायोमैट्रिक ऐप लॉक, ऐप विजेट्स, रेंज बढ़ेगी, ईको में क्रूज कंट्रोल, ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर, नए ट्रिप मीटर, हेडफोन म्यूजिक कंट्रोल, टेक मी होम लाइट मिलेंगे। इसके साथ ऐप से वेकेशन मोड, कॉल सेटिंग, हिल होल्ड सेटिंग, रीजन सेटिंग, OTA, फास्ट टच रिस्पॉन्स, फास्ट कॉन्टैक्ट सिन्क्रनाइज, फेवरेट कॉल को मैनेज कर पाएंगे।