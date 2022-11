ओला ने किया इलेक्ट्रिक बाइक का अनाउंस, लोगों से पूछा कौन सा मॉडल चाहिए; जानिए यूजर्स का रिप्लाई

ऐप पर पढ़ें

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। कंपनी पिछले 2 महीने से नंबर-1 पोजीशन पर बनी हुई है। फेस्टिवल सीजन में ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोगों ने जमकर खरीदा। कंपनी ने पिछले महीने 20 हजार से ज्यादा ई-स्कूटर बेचे। अब कंपनी इस सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने का प्लान बना रही है। कंपनी की CEO भाविश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर इसके लिए एक पोल शेयर किया है। उन्होंने लोगों से इस बात की सलाह मांगी है कि ओला की पहली इलेक्ट्रिक मोटारसाइकिल कैसी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चार ऑप्शन स्पोर्ट्स, क्रूजर, एडवेंचर और कैफे रेसर के ऑप्शन भी दिए हैं।

47% लोगों ने कहा स्पोर्ट्स बाइक

भाविश अग्रवाल ने ट्वीट किया कि Which bike style do you like. इस पोल पर खबर लिखे जाने तक 6,131 वोट पड़ चुके थे। जिस पर Sports को 46.9%, Cruiser को 28.4%, Adventure को 15% और Cafe racer को 9.7% वोट मिले। उन्होंने इस पहले एक ट्वीट और किया था जिसमें उन्होंने लिखा Building some 🏍️🏍️। कुल मिलाकर भाविश इस बात का इशारा कर चुके हैं कि कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक बाइक पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार से पहले इस इलेक्ट्रिक बाइक को पेश कर देगी।

150km की रेंज होने की रिपोर्ट

फिलहाल कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक बाइक की लॉन्चिंग डेट या फीचर्स को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसे मिड रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। यह प्रीमियम कैटेगरी बाइक होगी। यह नॉर्मल मोड में सिंगल चार्ज पर 120 से 150 किलोमीटर की रेंज देगी। इसमें ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो की तुलना में ज्यादा राइडिंग मोड्स मिल सकते हैं।

1 लाख ई-स्कूटर बना चुकी ओला

कंपनी ने तमिलनाडु में अपनी फ्यूचर फैक्ट्री से एक लाख वां स्कूटर तैयार कर लिया है। कंपनी ने नवंबर 2021 में इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू किया था। यानी उसे इस माइलस्टोन तक पहुंचने में 10 महीने यानी करीब 300 दिन लगे। इस शानदार उपलब्धि पर कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल ने कहा कि ये तो माइलस्टोन की शुरुआत है। अगले एक लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर इससे आधे समय में तैयार किए जाएंगे, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अब तेजी से पसंद किया जा रहा है। बता दें कि अक्टूबर में कंपनी 20 हजार इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दिए।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में 50% मार्केश शेयर

ओला इलेक्ट्रिक का का दावा है कि यह भारत में किसी भी EV मैन्युफैक्चरर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी सेल्स है। अब प्रीमियम EV सेगमेंट में उसकी बाजार हिस्सेदारी 50% के करीब है। इस सेगमेंट में एथर एनर्जी, बजाज चेतक के साथ हीरो मोटोकॉर्प विडा शामिल है। ओला ने हाल ही में अपना सबसे किफायती मॉडल ओला A1 एयर लॉन्च किया है। जिसकी कीमत 84,999 रुपए है। इस मॉडल में फीचर्स को कम कर दिया है। माना जा रहा है कि इस कीमत में A1 कंपनी के ही S1 मॉडल से आगे निकल सकता है। इसकी बुकिंग फरवरी 2023 में शुरू होगी। जबकि डिलीवरी अप्रैल में शुरू हो सकती है।