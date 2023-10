5 कंपनियों के ऑफर्स सुनते ही इनके इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को खरीदने टूट पड़े ग्राहक! लिस्ट में OLA भी शामिल

ऐप पर पढ़ें

इस फेस्टिव सीजन आप अपने लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब इसमें देरी नहीं करना चाहिए। दरअसल, कई कंपनियों ने त्यौहारी सीजन को देखते हुए धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर का अनाउंस कर दिया है। इन कंपनियों में सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के साथ एथर एनर्जी, हीरो इलेक्ट्रिक, आईवूमी, बजाज इलेक्ट्रिक शामिल है। इन कंपनियों के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर आपको तगड़ा डिस्काउंट और ऑफर्स मिलने वाले हैं। चलिए जल्दी से इन सभी पर एक नजर डाल लेते हैं।

1. ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ऑफर्स

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट की नंबर-1 कंपनी ओला इलेक्ट्रिक फेस्टिव सीजन में अपने ई-स्कूटर्स पर 24,000 रुपए तक की छूट दे रही है। ऑफर्स के साथ ही ओला S1 प्रो 2 जेन की बैटरी पर 5 साल की वारंटी और ओला S1 एयर पर वारंटी एक्सटेंशन का ऑफर दे रही है। इसके साथ पुराने पेट्रोल स्कूटर के बदले ओला खरीदने पर 10,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा।

2. एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ऑफर्स

एथर एनर्जी अपनी पूरी रेंज पर डिस्काउंट दे रही है। जिसमें 450S, 450X 2.9kwh, 450X 3.7 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी शामिल हैं। वहीं अपने 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कंपनी की तरफ से सीधा 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही 1,500 रुपए के कॉर्पोरेट बेनिफिट के साथ पुराना स्कूटर एक्सचेंज करने पर 40,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा।

3. बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ऑफर्स

बजाज अपने 2.9kWh वाले बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री 1.15 लाख रुपए की कीमत पर कर रही है। इसे केवल स्टॉक खत्म होने तक कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में ही खरीदा सकता है।

4. हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ऑफर्स

हीरो मोटोकॉर्प Buy Now and Pay in 2024 ऑफर की पेशकश कर रही है। जिसके लिए कंपनी 6.99% का कम इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। ये आधार बेस्ड लोन कैश EMI के जरिए भी चुकाया जा सकता है। इसके अलावा 3,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस की भी दे रही है।

5. आईवूमी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ऑफर्स

आईवूमी भी फेस्टिव सीजन में 99,999 वाले जीटएक्स को 91,999 और 84,999 कीमत वाले S1 को 81,999 की कीमत पर सेल कर रही है। इसके अलावा हर स्कूटर पर 10,000 रुपए तक के एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। इसमें RTO भी शामिल हैं।