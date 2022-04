इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग: इस कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, वापस मंगाए हजारों स्कूटर्स

कंपनी ने अपने Praise Pro स्कूटर्स की 3215 यूनिट्स को रिकॉल किया है। ओकिनावा ने कहा कि कंपनी स्कूटर्स की बैटरी में मौजूद किसी भी प्रकार की खामी को तुरंत ठीक करेंगे। जानें और डिटेल्स

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 16 Apr 2022 08:24 PM

इस खबर को सुनें