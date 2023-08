ओला, एथर की टेंशन बढ़ाने आ रहा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, टॉप स्पीड 105 Kmph; 23 अगस्त को होगा लॉन्च

ऐप पर पढ़ें

टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) भारतीय बाजार में अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लॉन्च करने की तैयार पूरी कर चुकी है। इसे 23 अगस्त, 2023 को पेश किया जाएगा। कंपनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर The World is Your Cluster नाम से एक टीजर जारी किया है। इस टीजर में इसके डिस्प्ले स्क्रीन को दिखाया गया है। जिसमें कई फीचर्स को देखा जा सकता है। ये कंपनी की क्रेओन बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगा। कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को 2018 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था।

नए टीजर में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट फेसिया की हाइलाइट किया गया है। ये कंपनी के मौजूदा आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में ज्यादा स्पोर्टी दिख रहा है। इसमें वर्टिकल हेडलैंप देखने को मिलेंगी, जैसा क्रेओन कॉन्सेप्ट ई-स्कूटर में सेटअप किया गया है। टीजर में स्पोर्टी एप्रन, DRLs और इंडिकेटर्स के संकेत भी मिल सकते हैं। इसमें रिमोट लॉकिंग का फीचर भी मिलेगा। इसके सेटअप को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका सीधा मुकाबला ओला S1 प्रो, एथर 450X और सिंपल वन जैसे मॉडल से होगा।

iQube के बाद दूसरा ई-स्कूटर

माना जा रहा है कि टीवीएस का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्लोबल शोकेस किया जाएगा। वहीं, इसे फेस्टिवल सीजन के करीब बाजार में लॉन्च किया जाएगा। यह कंपनी के पहले से मौजूद iQube के बाद दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। iQube का ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्रेओन बेस्ड इस स्पोर्टियर ई-स्कूटर कई फीचर्स से पैक होगा। इसमें वर्टिकली-स्टैक्ड LED हेडलैंप डिजाइन देखने को मिल सकता है।

5.1 सेकेंड में 0 से 60 Km/h की स्पीड

टीवीएस क्रेओन में 11.76 किलोवाट मोटर मिलने की उम्मीद है। यह मोटर 15.7 बीएचपी का पावर देती है। यह 5.1 सेकेंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। ये भी माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को BMW मोटरराड CE 02 कॉन्सेप्ट अर्बन बाइक के साथ अपना आधार शेयर कर सकती है जिसे इस साल की शुरुआत में पेश किया गया था। CE 02 में 11 किलोवाट की बेल्ट-ड्राइव मोटर लगी है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 105 किमी प्रति घंटा होगा। एक बार चार्ज करने पर यह 90 किमी की रेंज देती है।