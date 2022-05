नई ऑल्टो कब होगी लॉन्च? सस्ती होने के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

मारुति सुजुकी नई ब्रेजा को अगले कुछ महीनों में लॉन्च करेगी। कंपनी ने नई कॉम्पैक्ट SUV कोडनेम YFG का ट्रायल प्रोडेक्शन शुरू कर दिया है। कंपनी त्योहारी सीजन तक इस नए मॉडल को हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस

इस खबर को सुनें