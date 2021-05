नई Skoda Octavia की लॉन्च डेट ऑनलाइन लीक, जानें क्या होगी कीमत

नई जेनरेशन की स्कोडा ऑक्टाविया का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह कार 10 जून 2021 को लॉन्च हो सकती है। लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन एक डीलर और ग्राहक की बातचीत की तस्वीर ऑनलाइन लीक हुई है। इसमें 10 जून का जिक्र है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कार की प्री-बुकिंग भी शुरू हो गई है। हालांकि कारएंडबाइक को एक सूत्र ने कहा कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में लगे COVID-19 लॉकडाउन को चलते अभी लॉन्चिंग डेट को फाइनल नहीं किया गया।

इसके अलावा स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रैंड डायरेक्टर Zac Hollis ने भी एक यूजर को रिप्लाई करते हुए जून में लॉन्चिंग के संकेत दिए हैं। दरअसल एक यूजर ने ट्विटर पर कहा था कि वह स्कोडा ऑक्टाविया का काफी समय से इंतजार कर रहा है और जैक से पूछा कि यह कब लॉन्च होगी। जवाब में जैक ने लिखा कि कार को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है।

I am very much looking forward to launching the Octavia next month.