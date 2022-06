बजाज ने 'सांड' जैसे चेहरे वाली पल्सर का टीजर जारी किया, इंजन भी होगा दमदार; देखें डिटेल

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका एक टीजर जारी किया है। टीजर को देखकर लग रहा है कि कंपनी बजाज पल्सर 160NS का नेक्स्ट-जेन वर्जन लॉन्च करेगी। कंपनी इसे एक नए अवतार में लॉन्च करेगी। इसे N160 या 160N के तौर पर रीब्रांड किया जा सकता है। कंपनी ने टीजर में इसका फेस दिखाय गया है। टीजर में लिखा है। साथ ही टीजर में 'Thrill; Now in a new Avatar' का टैग दिया है। इसे 13 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले बजाज पल्सर 250 के ब्लैक एडिशन का टीजर भी जारी कर चुकी है।

सांड के चेहरे जैसी फ्रंट लाइट

पहले भी इस बजाज की न्यू पल्सर के कुछ फोटोज सामने आए थे। जिनसे पता चलता है कि नेक्स्ट-जनरेशन बजाज पल्सर 160NS विजुअल एन्हांसमेंट की एक सीरीज के साथ आता है। यानी इसका हेडलैम्प पूरी तरह से नया दिखता है, जिसमें एक रीडिजाइन की गई केसिंग और कॉम्पैक्ट प्रोजेक्टर यूनिट दी है। लाइट ऑन होने के बाद ये किसी सांड के चेहरे जैसा दिखता है। ये बाइक पल्सर N250 से प्रेरित है। फ्यूल टैंक में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा सकता है, जिसे अब लंबा एक्सटेंशन मिलता है। इसकी टेल लाइट्स में एक नया डिजाइन दिया जा सकता है।

फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा

बजाज पल्सर 160NS में स्टाइलिंग को और आगे बढ़ाया जाएगा और इसे पहले से ज्यादा बेहतर किया जाएगा। नेक्स्ट-जनरेशन पल्सर 160N को अपडेटेड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जाएगा। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में कुछ दूसरे छोटे-छोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। बाइक को एक और अपडेट दिया जा सकता है कि नई-जनरेशन पल्सर 160N को कुछ नए कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। मौजूदा मॉडल को मैटेलिक पर्ल व्हाइट, बर्न रेड और प्यूटर ग्रे के रंग विकल्पों में पेश किया जाता है।

इंजन में बदलाव होने की संभावना

जहां तक इंजन की बात है तो न्यू बजाज पल्सर N160 में पहले जैसा ही 160.3cc, ऑयल कूल्ड, ट्विन स्पार्क BS6 DTS-i FI इंजन दिया जाएगा। जो इंजन 9,000 आरपीएम पर 17.2 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 7,250 आरपीएम पर 14.6 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। संभावना यह भी है कि बजाज नई पल्सर 160NS के इंजन में कुछ बदलाव कर दे।